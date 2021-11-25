翻唱呂爵安歌曲獲網民讚好聽過原唱 張天賦︰各花入各眼 (17:11)

譚旻萱（左）、林愷鈴因先後成為呂爵安的MV女主角而被封為「E女郎」。（鍾一虹攝）

張天賦認為他與呂爵安（右圖）的歌曲風格不同，他睇好對方很大機會成為《叱咤》「我最喜愛的男歌手」。（鍾一虹攝 / 資料圖片 / 明報製圖）

張天賦（MC）、陳毅燊（ANSONBEAN）、林愷鈴、譚旻萱今日出席珠寶店開幕活動。打入《叱咤》「我最喜愛的男歌手」8強的MC開心之餘，也感激大家支持，但自己會抱平常心出席頒獎禮。他說︰「很多對手也好強，我睇好呂爵安，喜歡他不少歌。」對於有網民認為他翻唱呂爵安（Edan）的歌，比Edan唱得好聽，MC強調各花入各眼，他與Edan的風格不同，認為該名稱讚的網民或者剛巧是其粉絲。

MC快將25歲生日，他笑言不想踏入25歲︰「24歲這一年很充實，希望可以長一點。」MC透露會跟家人、朋友食飯慶祝，生日願望是製作更多音樂及工作順利。

ANSONBEAN日前21歲生日，他表示正日當天要開工，獲同事送上蛋糕慶祝。ANSONBEAN說︰「今年生日吃了很多個蛋糕，幸好沒長胖，生日願望是做出好音樂和電影作品。」

林愷鈴、譚旻萱先後擔任呂爵安的歌曲MV女主角，被封為「E女郎」。林愷鈴說︰「我們都是在MV中扮演中學生，雖然感覺有點不同，但也是苦中帶甜，很有青春的感覺。」她們表示如劇情需要，不介意拍親熱戲。譚旻萱笑言︰「大佬話事，我沒問題，我尚未獻出熒幕初吻。」林愷鈴則說︰「演員要專業，如劇情需要就要做。」

（即時娛樂）