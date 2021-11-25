闊別5年再出碟 容祖兒舉行新碟首唱會 喊住唱《明天見》 (17:21)

闊別5年，容祖兒推出全新廣東專輯《薛丁格的貓Schrodinger's Cat》，為答謝歌迷支持，祖兒昨晚（24日）舉行網上新碟首唱會，除了唱盡碟內全部歌曲，場景燈光道具佈置等亦不惜工本、樂隊編排一絲不苟，1小時的首唱會，祖兒轉了4個造型，獲網民讚誠意十足。

祖兒表示這個首唱會，可以滿足及達成她的心願，她說：「由2018年開始做呢張唱片，其實好多首歌都係我當時心裏面想講嘅嘢。」

她稱仍然十分珍惜可以推出實體唱片的機會：「今次呢張唱片裏面，每一首歌都記載咗好多我心裏面想講嘅嘢，如果你叫我去講好多大條道理，真係唔係好識，好多時候都係憑直覺諗到就做，所以我會比較鍾意唱歌，因為唱歌可以抒發我嘅感覺，嚟得比較自在。」

她又特別提到《明天見》是2018年，為當時一位剛過世的化妝師好友而創作，但因為疫情關係，對象已變成很多個，她說：「因為疫情嘅關係，好多時候都要分隔兩地，同我嘅屋企人、好朋友或者同一啲關係好好嘅同事、我嘅歌迷，都未必能夠好似以前咁成日可以見面，但係我好相信我哋好快可以明天見，亦都好希望再見面嘅時候，我哋可以更好。」首唱會最後除了播出祖兒跟歌迷的互動，更有她為這場首唱會綵排《明天見》片段，只見她邊唱邊哭，場面感動。

首唱會完結後，祖兒繼續來一個「After Party」，立即開Ig Live，好友蔡卓妍（阿Sa）為她擔任客席主持，期間阿Sa為祖兒整理頭髮，又留意她上鏡角度及位置，儼如直播導演，十分稱職。

直播期間，只見祖兒面紅紅，有網民即問：「你飲咗酒？」祖兒直言：「好少啫，開心吖嘛。其實呢個演出想做好耐，隻碟又做咗好耐，可以做咗個騷畀大家聽，好開心。」

被問到碟中最喜歡哪首歌時，祖兒認為難得5年才推出專輯，只可以選一首喜歡的歌很可惜，每一首歌都有好多感情喺裏面，每一首歌都好值得畀心機鍾意，我全部都好鍾意，每一首歌都有唔同意思。但係好多人都鍾意《明天見》，好似我身旁嘅呢一位小姐」。

（即時娛樂）