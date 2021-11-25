C AllStar三喜臨門 打入我最喜愛8強 陳健安可樂洗頭嗌爽 (17:33)

組合C AllStar三喜臨門！今午公布「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的「我最喜愛的組合」，C AllStar順利打入8強，第二「喜」是新專輯《人類世》明天推出，第三「喜」是隨着新專輯推出與加盟寰亞10周年，「留低的與重生的 C AllStar Archive」展覽明天於尖沙嘴一個商場揭幕，屆時除了分享新專輯創作概念，並獻唱多首新歌。

梁釗峰形容C AllStar的新專輯《人類世》，是他們成軍12年來，最完整和大規模企劃。新碟拍攝延續紅館演唱會四子與大自然共存的造型，由頭髮到腹肌都塗滿麵粉、顏料和黏土等仿泥灰物料逾8小時，宣布收工一刻，陳健安（On仔）即從雪櫃拿出可樂衝入廁所，他並非躲起來開汽水慶祝，而是去洗頭，原來這是秘方，冰凍可樂照頭淋，他邊洗邊嗌「爽」！

他說：「我唔係玩，呢個秘方係髮型師研究好耐，整到我哋污糟邋遢唔難，最重要點樣清潔，佢發現可樂幫到手，果然好快就洗乾淨啦！（點解係冰凍可樂？）因為同事以為買嚟飲，放晒入雪櫃…」雖然冰凍可樂照頭淋，但終於可以收工，他高呼「好爽」！

（即時娛樂）