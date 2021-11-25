16個獎首輪提名單位總數達574 張振朗冇信心奪視帝 譚俊彥盼入5強 (19:54)

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於明年1月2日舉行，無綫今日舉行記者會公布首輪提名名單，16個獎項的提名單位總數多達574，基本上只要有作品就能入圍，然後由頒獎禮的評委會、無綫全台職藝員及家庭觀眾聯合投票選出各獎項的最後5強，並於12月下旬公布。

今年視帝、視后之爭競爭激烈，鄭嘉穎憑《星空下的仁醫》成大熱，《拳王》的黎耀祥亦不容忽視，反而上屆視帝王浩信被睇淡。視后方面，以鍾嘉欣、李佳芯較熱門。胡鴻鈞、羅天宇、鄧佩儀及何依婷幾位新力軍憑台慶劇首次衝擊視帝、視后。

今日出席記者會的藝人明顯較去年少，視帝候選人方面只有譚俊彥和張振朗現身。張振朗拉票時尷尬表示應會投票給自己，又說想攞獎；高層曾勵珍（珍姐）聞言鼓勵他要給自己信心。視后候選人方面，當家花旦全數缺席，只有蔣家旻一人撐場，場面慘淡。其他出席的藝員有宋宛穎、黃婧靈（波波）、丁子朗、馬貫東及林正峰等。無綫總經理曾志偉與高層樂易玲亦因開會而臨時缺席。

張振朗被問到獲曾勵珍「加持」後有否增加自信，譚俊彥搶答︰「珍姐也說出口了！張振朗緊張就會食糖，我不知他食了多少粒。」張振朗坦言對得獎沒信心︰「我是一個很無自信的人，珍姐都是想給我信心。大家也為角色付出很多，得唔得要視乎觀眾喜歡與否，我只能做好本分。」

譚俊彥笑言明年沒什麼劇推出，因此今年爭視帝特別緊張。他說︰「其實我今年除了拍劇，也參與了很多綜藝節目。我暫時目標是進入最後5強，自己坐了5年都未試過，希望今年宣布獎項時的鏡頭有我，我會練習好拍手和表情管理。」譚俊彥認為黎耀祥、陳展鵬、鄭嘉穎、馬國明等所有候選人都是勁敵。視后方面，張振朗睇好鍾嘉欣，譚俊彥的心水則是黃智雯。

（即時娛樂）