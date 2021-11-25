獲七師傅贈外號「柴J」 入圍我最喜愛男歌手8強 張敬軒努力拉票 (19:38)

張敬軒（軒仔）、周秀娜、ANSONBEAN（陳毅燊）、倪晨曦、劉俊謙及朱鑑然，今天（25日）穿上品牌秋冬新裝亮相。軒仔和ANSONBEAN的粉絲逼滿品牌專門店外圍，他們亦識做地揮手，大玩親民。

軒仔最近與玄學家七仙羽（七師傅）合作拍ViuTV綜藝節目，大讚師傅為人搞笑兼擁有大智慧，更獲加持兼贈他新外號。軒仔笑說：「師傅屬無定向風，最近與她去柴灣拍節目，便即興叫我『柴灣Super J（簡稱柴J）』 。她沒有解釋原因，又說我背脊有粒癦，但我看不到，師傅提議新一年多穿鮮色衣服和打扮緊貼潮流，可有助減壓。」

軒仔入圍叱咤「我最喜愛的男歌手」最後8強，其他入圍者包括姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安、林家謙、柳應廷和張天賦。笑指軒仔在8人中，以他的入行資歷最深，他尷尬回應：「其他候選歌手的入行年資加埋總和（20年），正與我出道年資一樣，得獎的結果會根據歌手的音樂作品和人氣而定，現階段我會更活躍，努力向歌迷拉票，有他們幫手已很開心。以前舊唱片公司環球教落，藝人能參與已夠，即使誰得獎都會替人開心，付出過努力的人都應該得獎。」

（即時娛樂）