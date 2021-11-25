造星IV｜A2組賣青春可愛冧評判 少爺占評「暴力笑住唱」 (22:22)

在第2次的驗收日，她們的表現仍未如理想。（ViuTV圖片）

ViuTV選秀節目《全民造星IV》，今晚（25日）由導師許廷鏗帶領的A2組，迎戰梁祖堯的B4組，A2組成員包括Elka（鄭芷淇）、阿蛋（黃詠霖）、阿Yo（郭曉妍）、Day（許軼）、Tania（陳紀澄）及隊長Mei Mei（曾美欣），而該組成員大賣青春氣息及活力，平均年齡亦是《造星》史上，最後生的一組，當中有位隊員更是千禧後。

29歲的Mei Mei是隊中年紀最大，獲委任做隊長，不過6位隊員綵排時錯漏百出兼跳到甩Beat，而Mei Mei亦有不少失誤，她曾感到自責，自覺表現欠稱職，幸經過多番綵排後終有進步。A2組自選項目是跳唱《Candy Ball》，6女化身學生妹手拿波板糖載歌載舞，跳唱時仍能甜美笑容兼步伐一致，之後她們還將波板糖送給5位評判，連節目監製花姐（黃慧君）也讚她們可愛。

表演結束後，評判之一的韋羅莎（Rosa）說：「本身我好怕kawaii及cute嘅嘢，唔係我杯茶，但你哋成功令我睇得好舒服。」

少爺占則說：「對比之前喊嗰組，嗰個係暴力喊住唱，呢個係暴力笑住唱，兩樣都極難，因為啲肌肉要保持咁樣唱，係好嘥氣力嘅，你哋歌詞嗰句『爭氣』，真係差啲冇氣，戥你哋擔心，好彩結尾通常係合唱，可互補不足。」

泳兒表示：「你哋呢種風格，好和諧，會有你哋嘅受眾，每人有甜美笑容，而唔會有打冷震感覺，加上舞步都一致、表情管理好好，我係鍾意嘅。」

（即時娛樂）