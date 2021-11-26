青春本我︱炎明熹姚焯菲鍾柔美各懷心事 靠1隻豬解開心結 (14:55)

炎明熹飾演性格內向的何芊芊，因父母關係出現問題而情緒瀕臨爆發邊緣。（大會提供）

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美、詹天文、文凱婷、冼靖峰、何晉樂等，主演的無綫青春劇《青春本我》12月5日（星期日）晚8時半首播。《青》劇講述一群看似無憂無慮的中學生其實各自暗藏不能說的煩惱，要面對人際關係、感情、學業、家庭及前途等問題。他們在輔導心理專家汪善美（王灝兒飾）的幫助下，勇敢面對及正面處理種種困難。

炎明熹在劇中飾演性格內向的何芊芊，因父母關係出現問題而情緒瀕臨爆發邊緣。姚焯菲飾演的陳婷本來是名單純的漫畫控，卻因為發生了一些事而變成渴望戀愛的少女，因而陷入苦惱。鍾柔美飾演的葉敏兒因渴望做領袖，結果要面對校園欺凌。她們3人在劇中是閨密，面對困難時互相扶持。

另一邊，詹天文飾演的倪韻迪一直想得到父母重視，卻偏偏有個近乎完美的萬人迷哥哥倪家迪（張馳豪飾），令她飽受壓力。冼靖峰飾演的葉亞馳則要面對「怪獸家長」父親。由於劇中角色面對的問題，亦可能是年觀眾正在面對的問題，劇組請來輔導心理學家郭倩衡擔任劇集顧問，務求讓劇中各個解決方案更符合專業層面。

搞笑重任落在林智樂（Felix）及林君蓮身上，兩人分別飾演愛炫耀的有錢仔「高富力」及迷信神婆「李香蓮」，是對鬥氣冤家。他們早前曾表示合作拍劇的最困難地方是忍笑，林君蓮一臉自豪地說︰「我望住Felix的樣子，竟然沒笑過。」林智樂拍攝時非常遴迍，拍攝一場簡單戲分也會因為被書包纏腳而NG，令現場的《聲夢》成員捧腹大笑。

據知為了令角色性格更突出，劇組為每個角色度身設計吉祥物，包括炎明熹的耳機（Gigi）、姚焯菲的漫畫書《靈魂伴侶》、鍾柔美的色士風等，而當中近乎貫穿劇中所有角色的吉祥物為「青春常豬」，則為王灝兒的吉祥物。據知，這隻「青春常豬」將成為所有角色解開心結的重要關鍵。

（即時娛樂）