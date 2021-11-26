王祖藍直播帶貨曾創6000萬紀錄 馮盈盈自爆月薪19000元 (19:50)

王祖藍、馮盈盈、郭子豪等今日出席大灣區共同家園青年公益基金與無綫合辦《識貨2直播營銷學堂》啟動禮。

祖藍避答3年前在內地做直播帶貨是否狂掙9位數收入，只透露去年疫情時為武漢慈善義賣，曾創下賣出6000萬的紀錄。他表示陳嘉佳（細細粒）在內地直播帶貨的成績好好，曾直播賣大閘蟹及牛扒，營業額分別高達350萬和550萬元人民幣。祖藍說︰「她很快就夠錢買樓 ，希望她成為其他藝人學習的榜樣。她很勤力，又喜歡吃，適合做吃播。」

太太李亞男昨天生日，祖藍表示送了「一晚」給對方︰「我送了一晚給她，但工人姐姐放假，她要陪小朋友睡覺，我要獨守空房，自己對住鮮花和蛋糕，唯有之後和太太Staycation，二人世界再慶祝。」

馮盈盈稱有興趣直播帶貨，她被問到是否想掙1億元時說︰「祖藍說帶貨的最初目標是希望掙到正職的一倍月薪，我月薪是入息中位數1.9萬元，希望可以掙到19000元。我曾修讀營養學，將來有機會帶貨，打算銷售健康食品，會有說服力，又或者賣美容產品，既可以令自己變靚，又可以令人扮靚，而從中又可以掙錢。（想帶貨掙1億還是當視后？）兩樣也不可能發生，只要身體健康，開開心心，幸福快樂。」

（即時娛樂）