今天(11月27日)是郭可盈的52歲生日,生日前夕與家人、朋友開派對慶祝,現場擺滿生日氣球,連蛋糕也有好幾個。除了丈夫林文龍、女兒林天若(Tania,津津)及母親外,胞弟郭可頌及熊黛林的一對年幼孖女也在場,與姑媽、表姐一齊「扑」蛋糕。

郭可盈在社交平台上載慶祝照片及片段,留言︰「The warmest and fabulous birthday celebration﹗Thank you all my dearest﹗(最溫暖美妙的生日慶典﹗謝謝我最親愛的人﹗要年年有今日!與摯愛家人溫馨共聚,跟良朋知己開心歡聚。Thank you to everyone for your love and blessings﹗(感謝大家的愛與祝福﹗)」

(即時娛樂)