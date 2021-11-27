造星IV︱40強下周一誕生 許廷鏗親手淘汰6名組員崩潰落淚 (18:21)

ViuTV《全民造星IV》昨晚播出第20集，進行第2回合的最後一輪比賽（A5組對B3組）。A5組在自選項目中以原創歌曲《#A5110》出戰，加上有導師許廷鏗出手邀請湯令山（Gareth T.）幫忙編曲，因而獲得不少評判讚賞，只有泳兒指她們表現失準、眼高手低。

B3組表演充滿藝術性的歌舞《燈下黑》，被鍾舒漫批評合唱時似一班小朋友在吶喊，不是聲音的演繹；泳兒剛好相反，喜歡她們的整體表現；韋羅莎說她看完這場表演後有感受，覺得已很足夠。導師梁祖堯卻不滿意B3組的演出，認為她們用了蠻力來表演，拒絕收貨。

去到Dance Battle環節，兩組成員的水平相近，A5組的阿Val及B3組的阿Sam跳舞水平，同樣差到當日連《造星IV》MV都無份拍。兩組亦各有1名年僅16歲、同樣因參賽壓力而開始吃不消的成員，A5組的Ariel和B3組燒賣，要先後接受許廷鏗及梁祖堯心理輔導。阿Sam在Dance Battle環節明顯甩拍子，令B3表現未如理想，A5組最後勝出，B3的阿Sam在評判投票下被淘汰。

許廷鏗的A組於第2回合5輪比賽中輸了2場，因此除了之前已被淘汰的2位參賽者外，他還要再選出6位要被淘汰的參賽者。梁祖堯的B組則輸了3場，他要在其組別中選出9位參賽者淘汰。這樣的淘汰機制下，40強將於下星期一第21集誕生。

兩位導師對於要親手選出被淘汰的組員感為難，許廷鏗更當眾落淚。他說︰「面臨要我親手再『屠殺』幾個參賽者，我真的接受不到，所以我那刻崩潰，是我發現到自己的無能，然後... 其實我覺得是自我掌摑。」梁祖堯坦言一直有盤算要淘汰哪些組員︰「6個我都仲想到，要淘汰9個，我真的想不出。」

（即時娛樂）