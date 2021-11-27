《梅艷芳》累積票房破4000萬 王丹妮向古天樂自薦拍喜劇 (18:57)

電影《梅艷芳》累積票房衝破4000萬，古天樂今日與王丹妮出席宣傳活動時稱感到意外和興奮，他說︰「拍到好看、觀眾又喜歡的電影已很滿足，沒去想票房要達到一個什麼數字。身邊很多朋友也看了，未試過有部戲會有那麼多朋友看。我看了一次，媽媽也有入場，還不停讚好看，爸爸就因為行動不便未捧場。」王丹妮透露她也看了幾次，每次都睇到喊及勾起很多回憶。她說︰「完成一個使命及演到那麼好的角色，辛苦也值得。」對於首次拍電影就成為4000萬票房女星，王丹妮說︰「這是團隊努力的成果，也鼓勵了我繼續努力。」

古天樂被問到會否提拔王丹妮時，稱聽聞已有多部戲邀她演出，自己旗下的電影公司也會找有潛質的演員演出合適的電影。被問到覺得王丹妮適合演什麼角色時，王丹妮搶答，說想自薦演搞笑角色。古天樂聞言說︰「那麼搞笑？」王丹妮答︰「覺得我不搞笑才好笑﹗」古天樂直指喜劇難演，一定要有個人風格和創意，時間亦要準。至於會否跟王丹妮合作拍喜劇，他說︰「以往都是賀歲才有喜劇，現在的氣氛應多開拍喜劇，讓大家開開心心。不過，喜劇有難度，我試過多次度度吓就停了。」

（即時娛樂）