新城勁爆｜張敬軒率先奪播放指數歌曲獎 自嘲樂壇關愛座 (20:34)

《新城勁爆頒獎禮2021》將於12月27日在會展舉行，張敬軒、鄭欣宜、MIRROR的姜濤、柳應廷、江𤒹生（Anson Kong、AK）、楊樂文（Lokman）、 邱傲然及陳瑞輝（Frankie）等半百歌手，今日出席《新城勁爆頒獎禮2021》記者會，惟早前與新城破冰的環球、Sony Music及華納唱片旗下歌手全數缺席。記者會上，張敬軒先拔頭籌，憑《俏郎君》獲頒「勁爆播放指數歌曲獎」。

張敬軒沒預期有獎，因此非常開心。對於環球、Sony Music及華納年尾才與新城破冰，間接令他獲獎呼聲高，張敬軒說︰「與新城多年來合作無間，互相支持，如純粹計播放指數，當然有獎機會是多一點，但個人或創作獎項，未必一定有影響。」對於他要在每個頒發禮上以1人之力跟MIRROR對壘，張敬軒說︰「不要這樣說，我這個是樂壇關愛座。今年樂壇氣氛熱鬧，有很多新單位，我似學嘢多過恃老賣老。（你這張關愛座可以坐多久？）樂壇就是長江後浪推前浪，好似新陳代謝，我以前也是小鮮肉。最緊要作品有心思和新意，就有人Buy。像我有年資的歌手，不應故步自封，要尋回自己的夢想，所以我很享受和一班年輕人熱血地追夢，令自己有做新人的感覺，今年每一步都要做好啲，以MIRROR為例，我覺得他們將成個行業水準提高了。」

鄭欣宜被問到對女歌手獎的信心時說︰「我以一定贏的心態參與每年頒獎禮，這樣才對得起每一個作品。不可以沒有信心，有獎當然非常開心，沒有獎也會為自己加油。」

（即時娛樂）