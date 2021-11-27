金馬獎｜周冠威《時代革命》奪最佳紀錄片 (20:23)

第58屆金馬獎於今晚（27日）在國父紀念館盛大舉行，其中最佳紀錄片由《時代革命》獲得，不過影片團隊沒辧法到現場，導演周冠威透過影片發表得獎感言：「多謝台灣﹑多謝金馬獎，《時代革命》最後片尾我寫住『香港人作品』，好希望呢個作品，亦屬於每一個有良知﹑有公義，為香港流過眼淚嘅香港人，我特別要多謝每位喺電影裏，接受我訪問及拍攝嘅人，其中一個係16歲中學生，佢係一個勇武手足，佢喺理工大學，我同佢一齊困咗好幾天，之後佢返到中學，佢嘅身分已經畀好多人知道，佢戰戰兢兢走入教室，佢好驚，但佢入到教室後，每個同學，包括老師都擁抱他，整間教室都係眼淚，整間教室都係哭泣聲。

我好想將呢個畫面放喺《時代革命》裏，但我不能做到，我希望《時代革命》可以好似呢份擁抱，我製作呢部電影過程當中，我喊過好多次，好幾次我都靠呢部電影，去自我安慰，去宣泄我憤怒﹑仇恨，去面對我恐懼與創傷，仍然留在香港嘅，包括我，很多流亡海外嘅，或者依家喺監獄裏面嘅朋友，但我好希望，我祈求天父，單單係這部電影嘅存在，都可以給予一份安慰，一份擁抱，謝謝。」

另外，有份演出《濁水漂流》的柯煒林，以引言人身分亮相金馬頒獎禮，並在台上介紹《濁水漂流》這部電影。

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（即時娛樂）