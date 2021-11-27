MIRROR狙擊張敬軒 姜濤撐混血表妹：希望佢繼續紅落去 (21:56)

姜濤叫大家留意他的混血表妹之餘，也要繼續留意MIRROR。（鍾偉茵攝）

組合MIRROR成員姜濤、柳應廷 （Jer）、江𤒹生 （AK）、邱傲然 （Tiger）、陳瑞輝 （Frankie）及隊長楊樂文 （Lokman），今天（27日）出席《新城勁爆頒獎禮2021》記者會，Frankie表示有信心奪組合獎。

Lokman今年有份角逐新人獎，他說：「我上台時都有少少尷尬。」AK就笑指：「你以舊人姿態爭新人獎！不過為了兄弟，我會開多幾個email account，他和呂爵安（Edan）兩個我都會投。」

對於他們被指人多勢眾，狙擊前輩張敬軒，形成「蟻多摟死軒」局面，Lokman說：「多謝大家支持，可能他一個可以打低我們4個呢，我們加埋都未必夠他一個人的力量！」

姜濤與中英混血兒表妹多年前拍落的Vlog最近被Fans瘋傳，表妹更在溫哥華被「姜糖」捕獲集郵，問可有想過意外捧紅表妹？他說：「冇諗過，希望大家留意表妹之餘，都留意埋MIRROR，最近都少同佢聯絡，之後再問下佢。」問是否表妹紅了不得閒理他？他笑道：「希望佢繼續紅落去！」

對於他早前在紀錄片自爆懷疑患抑鬱症，他說：「拍片時可能壓力比較大，所以先亂諗嘢，依家好番好多，當時都是懷疑自己有抑鬱，都未確診嘅，我沒有去睇抑鬱症，但有做身體檢查，沒有事，可能當時身體差才亂諗嘢。」

Jer及Tiger參與慈善桌球挑戰賽向傅家俊挑機，AK指若Tiger不是成MIRROR成員，便是奧運桌球手，Tiger表示會以「私家Q」上陣，更豪言：「信心梗係有啦！對傅家俊之嘛！」

（即時娛樂）