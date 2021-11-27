金馬獎｜張震入行30年 首嘗金馬影帝滋味 自嘲懶惰演員 (23:51)

第58屆金馬獎頒獎典禮今晚（27日）在國父紀念館舉行，最佳男主角方面，張震憑《緝魂》揮低鄭人碩《角頭─浪流連》﹑邱澤《當男人戀愛時》﹑吳鎮宇《濁水漂流》及柯震東《金錢男孩Moneyboys》，首次奪得金馬影帝殊榮。

入行30年的張震曾四次入圍金馬獎最佳男主角，今次是第一次獲獎，他說：「謝謝金馬獎，完全沒有準備，謝謝《緝魂》導演，非常棒的導演，很榮幸一齊工作，謝謝《緝魂》工作人員，是一個非常好的大家庭，每個人都將自己最好一面表現出來。」

他呼一口氣再說：「謝謝我的經紀公司，這麼多年來給我很多空間，其實平常沒有工作，我不會跟他們聯絡，謝謝他們，王家衛導演，謝謝幫助過我的公司同事，你們的付出我都默默的收在心底。

還有謝謝我的家人，他們對我的支持是非常重要，我的爺爺奶奶都不在，很可惜他們沒看到我拿獎，我的姥姥最近不太知道我是誰，希望她能看到我拿這個獎，謝謝我的父母﹑哥哥﹑太太﹑小孩，他們都一直默默地支持我。」我入行時間比較長，30年，對我來說，是一件非常好的事情，讓我在表演上面，不斷有進步，雖然我是一個非常懶惰演員，但我還算是還有創意的演員，一直在追求自己沒有演過的角色，一直要突破自己﹑尋找自己，很多人說我演《緝魂》要減重，付出很多，對我來講其實不多，是我們做演員應該要做的事情，在坐有很多優秀的電影工作人員，我非常尊敬你們。

最後我想要謝謝楊德昌導演，雖然他已經不在，他是我拍第一部電影的導演，在我13歲時候拍《牯嶺街少年殺人事件》時，楊導對我來講是我的榜樣，我還算蠻不會講話，這一點可能跟楊導蠻像，我可以做的事，會繼續做好演員的工作，演出不同的角色，把不同角色人生，帶給觀眾朋友看。」至於最佳劇情片則由《瀑布》奪得。

第58屆金馬獎完整得獎名單：

【最佳視覺效果】嚴振欽／月老

【最佳剪輯】解孟儒／緝魂

【最佳原著劇本】鍾孟宏、張耀升／瀑布

【最佳改編劇本】李駿碩／濁水漂流

【最佳紀錄短片】度日／林佑恩

【最佳紀錄片】時代革命／周冠威／香港人

【年度台灣傑出電影工作者】陳新發

【最佳美術設計】黃美清、梁碩麟、廖惠麗／緝魂

【最佳造型設計】林欣宜、蕭百宸、劉顯嘉／月老

【最佳女配角】王渝萱／該死的阿修羅

【終身成就獎】林贊庭

【最佳攝影】Giorgos VALSAMIS／美國女孩

【最佳男配角】劉冠廷／詭扯

【最佳動作設計】陳文輝、朱科豐、馮仁稚／叱咤風雲

【最佳音效】高偉晏、朱仕宜／月老

【最佳新演員】方郁婷／美國女孩

【最佳動畫短片】海角天涯／吳德淳

【最佳劇情短片】詠晴／張誌騰

【最佳新導演】阮鳳儀／美國女孩

【最佳原創電影音樂】盧律銘／瀑布

【終身成就獎】蔡揚名

【最佳原創電影歌曲】我這個人／詞：艾怡良 曲：艾怡良 唱：艾怡良／我沒有談的那場戀愛

【最佳導演】羅卓瑤／花果飄零

【最佳女主角】賈靜雯／瀑布

【最佳男主角】張震／緝魂

【最佳劇情片】瀑布

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（即時娛樂）