金馬獎｜擺脫最苦命導演稱號 羅卓瑤5度提名終獲獎 (00:56)

金馬獎「最佳導演」由羅卓瑤憑《花果飄零》奪得，這是羅卓瑤第5次獲提名金馬獎「最佳導演」，過往作品包括《愛在他鄉的季節》等，今次終於奪得她第一座金馬獎座。由於羅卓瑤在澳洲，由演員黎卓玲代領，並發表得獎感言。黎卓玲轉述羅卓瑤說自己得獎機率是零，她有稱號是「最苦命導演」並擁這寶座達20年。她感謝金馬獎評委將《花果飄零》帶到台灣，世界上可能只有台灣與澳洲可以看到這部作品，她是香港導演並在香港拍攝，但不知能否在香港看到這部戲。她又說：「過去很多的落空，好像人家跟自己說，你不夠好，要繼續努力。說真的，這跟自己創作很相似，每次完成都總覺得未夠好，《花果飄零》亦不例外。但我相信：『世界有窮 願無窮』... ...」

《花果飄零》講述主角返回兒時故鄉澳門，回憶起當年「一二·三事件」後神秘失蹤的16歲哥哥，突然一個中學生鬼魂不斷出現在主角生活當中，甚至一直跟著她返回香港。另一方面，主角朋友的弟弟Jeff是個鋼琴家，從英國學成後返回香港但找不到相關工作，他巧遇現在也過得潦倒的鋼琴啟蒙老師，也在街頭認識了參加雨傘運動的抗爭少女阿敏，阿敏稱自己可以看得見鬼魂，更看到當年興中會革命犧牲者的亡靈對她提出警告。

（即時娛樂）