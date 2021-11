王菀之(Ivana)與蘇卓航(Eric So)結婚6周年,兩人分別在社交平台甫合照放閃。Eric昨晚上載和太太的背面相,留言︰「早幾年嘅今日之嘛,我一手就箍住呢條友到依家,妳咪走呀!💪💍😤」

Ivana今早起牀後看見老公的帖子,立即秒速留言︰「嘩,一起身見到!我笑到對眼連條線都冇埋😬😬😬❤️❤️❤️❤️ (依家個人又怕醜又緊張又剩...)」

她又對老公說︰「唔太明何解做咗六年蘇太,對住你都仲係好怕醜😬...等我研究多一萬年先。😂 #一年一大閃 Thank you God for your countless blessings, your care and your great love always 🙏🏻 . Blessings and prayers to all 🙏🏻💝💕💞 #6thanniversary #❤️」

