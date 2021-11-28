林子祥3‧26亞博開騷 兒子林德信變票務處狂收朋友訂單 (16:08)

林子祥（Lam）將於明年3月26日假亞洲國際博覽館舉行《林子祥THE Smiling開心演唱會》，門票將於12月1日接受優先訂購，12月16日公開發售。首次在亞博開騷，阿Lam表示︰「選擇在這裏開騷，一來其他場地沒3月的檔期，而且大家也很久沒飛外地旅行，就當今次約會是去旅行吧﹗」

提到兒子林德信早已被不少朋友要求代訂演唱會門票，阿Lam笑言︰「聽聞大家當了他是票務部。他告訴我很多人訂飛，叫我自己處理。我也想知道，為何大家消息那麼靈通，哈﹗」演唱會暫時只開一場，阿Lam被問到會否加場時說︰「我也不知道，要問主辦單位有沒有期。」

阿Lam早前參與內地歌唱節目，被封為「YYDS」（永遠的神）。他最初不明白「YYDS」是什麼，要薛之謙解釋後才明白。他說︰「哈哈，我真的不知道『YYDS』是什麼，還以為他們叫我『YUU』﹗」

阿Lam最初錄影節目時，內地工作人員見他綵排時不發功，以為他身體有事，不適應工作，因此在正式錄影時被阿Lam的表現嚇呆。阿Lam表示︰「工作前後認真是每個歌手應該做的事，不用說得那麼誇張。」

據知，阿Lam在疫情下不能飛外地和打波，為了可以經常打高爾夫球，才答應參與內地節目錄影。他說︰「是呀，我錄影完就立即飛去其他地方玩吓食吓。不過，我玩完這一轉後，就要回港籌備3月的演唱會。」

（即時娛樂）