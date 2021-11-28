張蘭爆兒子因政見被陳建州暴打 汪小菲急發文否認兼道歉 (18:00)

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人汪小菲早前宣布離婚，結束11年婚姻。汪小菲母親張蘭突然爆料，稱兒子曾與大S好友陳建州（黑人）在一次飯局上因政見不同而大打出手，黑人直接掐住汪小菲的頸，將他按在地上打。張蘭說當晚凌晨2時收到阿姨（保母）的電話，對方說「不要命了，汪小菲被黑人在家裏按在地下掐脖子，要打死人了」。

不過，汪小菲事後在微博發文否認，並向黑人道歉。他說︰「在這兒我向黑人陳建州鄭重道歉，家人的一句話給你帶來不好的困擾。我和陳建州是很好的朋友，范范也是很好的姐妹，我們並沒有因為任何價值觀和立場的問題發生過爭執。信息不對稱導致家人的誤解，實在抱歉。再次和黑人道歉。 ​​​以後任何事情不再一一回覆了，任何人的發言都不能代表我們當事人的立場。我會做好我的工作，把店開好。感謝大家的關心！ 」

​​​​張蘭隨後拍片改口「認錯人」，她說︰「汪小菲是一個男人，是一個頂天立地的男人。剛才阿姨也給我來電話了，說她認錯人了。好，那我們此事呢，就此不再發聲了。蘭姐在這，如果真是認錯人，那蘭姐道歉，好，謝謝大家不要再發酵了，謝謝大家關注。」

（即時娛樂）