張振朗入行10年不心急贏視帝 與朱敏瀚日夜相對不覺悶 (18:38)

張振朗、朱敏瀚、蔡潔等今日出席新劇《拳王》宣傳活動，順道為台慶頒獎禮中的26項提名拉票。張振朗希望《拳王》能奪「最佳劇集獎」，他雖然被朱敏瀚睇好贏「最佳男主角」，卻自言入行10年不心急封帝︰「監製賜了這個特別的角色給我，跟從前的演出有很大分別，希望觀眾喜歡，得獎只是其次。」

張振朗、朱敏瀚已多次合作，朱敏瀚笑言︰「我們為這套劇操練和拍攝，這1年半以來日對夜對也不覺厭，蔡潔很難夾在我們中間。」張振朗說他們今日一身黑色打扮似穿情侶裝，回憶拍攝12場打擂台戲時，每日獲朱敏瀚開車送返工，兩人現在更住樓上樓下變成鄰居。被問到可怕女友呷醋時，張振朗說︰「不會呷醋，我們是正經男仔，玩健康活動，一齊健身、睇劇本、分享心理書籍，但不會到對方家中留宿。開心能與朋友有共同興趣，一齊為事業向前。」

蔡潔在劇中跟張振朗、朱敏瀚有段三角關係，她笑言兩人太老友，要插足在他們之間有難度。提到被提名角逐「最佳女配角」、「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視拍檔」，蔡潔坦言對個人獎項沒信心︰「頒獎禮當日是我生日，可以扮靚去行紅地氈，跟大家切個餅已很開心。希望同劇的兄弟姊妹得獎，我睇好振朗、黎耀祥和姚子羚，但私心想振朗當視帝，他很努力，半夜收工仍去健身。」

（即時娛樂）