柳應廷伙拍傅家俊打桌球贏比賽 邱傲然望拜師提升球技 (19:44)

MIRROR成員柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger），今日聯同香港桌球名將傅家俊（Marco）出席慈善桌球挑戰賽。傅家俊表示見二人在《調教你MIRROR》節目中打桌球時有板有眼，故邀請他們參與活動。Jer就表示︰「有機會於賽前與Marco打桌球，深感榮幸，但我跟對方比賽是零勝算。今次來到是想看Marco打波，我可以幫手執波。」

Jer、Tiger在活動上先與現場觀眾組隊進行熱身賽，Tiger不敵Jer作弊而連輸兩場。Tiger之後伙拍11歲桌球手廖予生迎戰傅家俊與Jer拍檔一隊，以50比74再輸比賽。連贏3場的Jer說︰「因為有Marco做拍檔，我在世界級數桌球手面前只負責搞笑，作弊也只是從ERROR身上學回來。（傅家俊借私家球杆給你？）很大壓力，怕會撞花。」Tiger喜歡打桌球，他和Jer也希望向傅家俊拜師提升球技。

談到跌出叱咤「我最喜愛的男歌手」」5強位置，Jer說︰「沒有失望，我一直只想用歌曲影響別人，做到這點已足夠，唯一是擔心粉絲失望，因為他們對我有很多期望。不用擔心，我入行只是短短幾年，還有很多機會。我會學AK，多開幾個電郵為隊友投票。」

（即時娛樂）