新歌MV破百萬點擊 呂爵安半裸曬肌找數 遭Stanley暗窒 (12:01)

MIRROR成員呂爵安（Edan）殺入叱咤我最喜愛的男歌手最後5強，而他因為拍偶像劇《i.SWIM》而操得弗爆身形，最近Edan跟新加坡歌手邱鋒澤合作，推出廣東歌《一表人才》及國語版《年青有為》，而兩首歌的MV在YouTube已先後衝破100萬點擊，Edan之前曾表示若這兩曲MV，均破百萬大關的話，就會跟邱鋒澤騷肌「找數」，邱鋒澤在Instagram自拍騷「老鼠仔」並留言：「遵守承諾時間到了」，之後他tag了Edan並寫：「現在換你了哦」。

Edan及後亦承諾「找數」，在Ig貼出半裸曬肌黑白照，並留言：「好吧現在就來兌現承諾了。Tricep大家平常story都有看到了，那既然要發，我就發張厲害點的吧！這絕對是我二十四年來最fit的時候，哈哈﹗下次就到鋒澤囉（聽鋒澤說，如果破2m，他會有更大的福利要給大家看呢！）#今次終於唔使點P #一煞科就應該會打回原形 #青春留倩影」張繼聰﹑阮小儀和林欣彤也留言，而Edan隊友Stanley（邱士縉）則留言窒他：「試下無個top light﹗」

（即時娛樂）