蔡穎恩榮升譚太 新郎感性哽咽 大肚Anjaylia祝福不停生B (12:58)

恭喜蔡穎恩（Evelyn）榮升譚太！模特兒Evelyn與攝影師譚運佳結束8年愛情長跑，攜手步入幸福新生活。昨日（28日）一對新人在雙方父母和親友見證下註冊，成為合法夫婦，好友陳嘉寶（Anjaylia）見證儀式，表示好感動，她對Evelyn笑言：「歡迎加入人妻俱樂部！」懷孕的Anjaylia更捉住Evelyn的手，摸自己肚皮，祝福她不停生B。

婚禮昨日於金鐘的酒店戶外花園舉行，雙方家長和親友約50人出席，Anjaylia囡囡擔任小花女，活潑可愛。穿上白色婚紗的Evelyn由爸爸陪同進場，一對新人互相宣讀誓辭及交換結婚戒指，Evelyn笑得甜絲絲，老公一度感動哽咽，非常感性。在親友熱情的掌聲和歡呼聲下，他們3度深情親吻，恩愛甜蜜。

Evelyn大讚老公好靚仔：「我好驚喜佢今（昨）日呢個Look，平時佢好少Gel起啲頭髮，今（昨）日真係好有型，我唔會再畀佢Gel起啲頭髮，咁靚仔，畀其他女仔見到點算呀？！」冧得老公笑逐顏開。

新郎透露籌備婚禮期間，離港工作超過8個月，只可越洋籌備，Evelyn說：「大部分時間都由我張羅，佢負責落決定。好開心，我哋都係幸運嘅人，有好多專業嘅朋友、公司同事、同學和家人幫忙，仲有品牌贊助，好多謝大家咁愛惜我哋。」

譚運佳則說：「籌備過程輕鬆，我哋追求簡單和自然。（生B計劃呢？）都係追求自然，我哋都好鍾意小朋友，一切順其自然。」被問到在婚禮上哽咽，他說：「平時好少對住屋企講深情說話，感覺特別大。」Evelyn說：「反差有啲大，平時都係新娘喊，估唔到今（昨）日調番轉。」

問Evelyn成為譚太心情，她說：「今（昨）日個個都嚟問我『緊唔緊張？』，我完全冇緊張嘅感覺，因為太多嘢要處理，無時間緊張。」對於老公感性哽咽，她說：「午餐時我哋對屋企人講咗啲深情嘅說話，佢喊，連佢好熟嘅朋友都話估唔到。我好少見佢喊，就算睇好傷感或煽情嘅電影，佢都好少喊，今（昨）日見到佢呢一面，重新認識佢。」

在旁的Anjaylia笑說：「最有趣係我結婚我自己冇喊但你喊，今（昨）日你結婚你冇喊但我喊。」Evelyn透露婚後只休息一天：「大家都好惜我，希望我放一日假才開工，工作一直排到明年。今（昨）日個個都叫我年生貴子，唔知有無時間生BB。」

Anjaylia立即捉住她的手摸自己肚皮，笑說：「即刻過啲畀你！」Evelyn笑說：「可以，我可以帶你大女返屋企。」Anjaylia祝福她：「期待你除咗幕前工作，仲要攝時間不停生B啦！」叫她過兩招教好姊妹，Anjaylia說：「我識佢嗰陣已經好賢淑，會煮好多嘢食和持家有道。」

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（即時娛樂）