LV首名非裔創意總監 41歲Virgil Abloh不敵癌魔逝世 (15:14)

美國時尚設計師Virgil Abloh昨日因癌症辭世，終年41歲。Virgil Abloh是名牌Louis Vuitton首名非裔創作總監，把品牌融合了街頭服飾、音樂和高級時裝，他的死訊傳出後，外界才知他自2019年起便對抗罕見癌症「心臟血管肉瘤」。

據報Virgil Abloh身後留下妻子Shannon Abloh、女兒Lowe和兒子Grey，以及姊妹Edwina和雙親Nee與Eunice。其家屬在社交網貼文，「兩年多來，Virgil勇敢地對抗罕見的侵襲性癌症，即心臟血管肉瘤。自2019年確診後，他選擇獨自承受抗癌之路，接受過無數次極具挑戰性的治療，同時執掌幾間橫跨時尚、藝術與文化的重要機構」。

父母為加納移民的Virgil Abloh，曾在伊利諾伊理工學院修讀建築；他的設計理念引起Hip Hop男歌手Kanye West的注意，被羅致擔任Kanye個人的創作總監後，更成為他事業上的轉捩點。據報Louis Vuitton為了吸引年輕顧客，當男裝藝術總監Kim Jones離職後，Virgil Abloh於2018年便走馬上任，並成為Louis Vuitton歷來首名非裔創作總監。

LV集團董事長阿爾諾（Bernard Arnault）發聲明表示：「對於這令人錯愕的消息，我們深感震驚。Virgil Abloh不僅是有天分和遠見的設計師，更是具備高尚情操與卓越智慧的男人。」

（即時娛樂）