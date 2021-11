美國時尚設計師Virgil Abloh昨日因癌症辭世,終年41歲。Virgil Abloh是名牌Louis Vuitton首名非裔創作總監,他的死訊傳出後,外界才知他自2019年起便對抗罕見癌症「心臟血管肉瘤」。

相關新聞:LV首名非裔創意總監 41歲Virgil Abloh不敵癌魔逝世

黃偉文(Wyman)今日凌晨在Instagram貼了和Virgil Abloh的合照,並寫道:「See you on the other side.我會記得那些在香港的晚餐和有趣的對話,Virgil,那邊見。」

(即時娛樂)