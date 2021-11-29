被馮盈盈勁彈煮菜太辣 方力申為陳瀅避合照解畫 (17:43)

譚俊彥（Shaun）、方力申（小方）、關禮傑與女兒關楓馨、伍允龍和張馳豪，今天（29日）到荃灣錄影節目《男神廚房開業喇！》。Shaun表示節目中以經營一日餐廳為比賽項目，要煮80人分量膳食，相當有難度，「我本身有開餐廳，試過煮100人到會餐，要維持食物保溫，煮餐前需要做規劃」。他指自己是飲食界初哥，餐廳開業半年便遇上疫情爆發，於是轉型做網上批發。

小方自嘲廚藝差，但聽聞入座食客預訂爆滿，惹做馬質疑，他笑說：「可能之前在煮食節目撞中大家的口味，今次再煮，我估是天意，以前取笑別人廚藝差，現在要消孽障。」他又指被馮盈盈勁彈煮菜太辣：「明明我跟題目煮辣味菜式，是她不食辣。」

問小方有沒有邀請另一緋聞女友陳瀅試菜，他說：「沒有，叫她來試我廚藝，怕害了她。」談到陳瀅在胡鴻鈞演唱會上，避開跟他合照，小方解釋：「她事後跟我說怕傳緋聞，我說她走開更尷尬，其實她天不怕、地不怕，她不怕我們又討厭她。」

關禮傑稱有拍檔伍允龍合作煮餐，但心情仍緊張，要做足預備，因為好多舊朋友預訂入座支持他，他說：「我對比賽沒壓力，只是想大家吃得開心。」

（即時娛樂）