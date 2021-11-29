知悉《造星IV》惹做馬爭議 許廷鏗冇留意胡鴻鈞騷肌：最近睇女比較密 (18:59)

談到胡鴻鈞在日前的處男演唱會爆肌演出，許廷鏗表示沒有留意，又稱之後會翻看報道。（資料圖片/鍾一虹攝）

許廷鏗（Alfred）今天（29日）到尖沙嘴擔任商店一日店長，他表示近來頻頻曝光工作，收入有增長，要儲定錢過冬。

Alfred又指為《全民造星IV》擔任導師，感受到自己的形象變親民，更多人跟他合照，但亦留意到節目惹爭議，網民不滿心水參賽者被淘汰，Alfred否認做馬：「哪有這麼多做馬？節目精彩，但好多掙扎，實有點偏心，好難很公平、公正、公開，有些事我控制不來，我做觀眾都替參賽者不值，翻看節目都覺得當下走漏眼，我覺得阿妹（黃敏蕎）靚的，沒有令Yanis（吳欣諺）復活，但60強名額有限，還有Emiko（徐嘉蔚）唱歌好好聽，作為導師見她被淘汰，好像於事無補，我都想找些方法幫她。」

他獲悉仍比賽中的參賽者受到輿論壓力，證明節目多人留意，才會出現不同聲音，勉勵參賽者以音樂和演出表現自我一面，「錄節目試過29小時沒睡，我運用以前讀牙科的鬥志撐住，總之不放棄」。

談到胡鴻鈞在處男個唱騷肌，Alfred稱：「沒留意，最近睇女比較密，真的有騷肌？等我翻看報道，我估我未必這樣做（騷肌），若果歌迷要求，我盡力收身啦。」

（即時娛樂）