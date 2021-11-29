年尾煲劇攻略出爐 惠利首度踩入史劇 孖俞承豪禁酒談情 (19:03)

近期由金秀賢及車勝元合演的韓劇《某一天》、宋慧喬和張基龍合演的《現正分手中》，在「黃Viu煲劇平台」熱播中，而不少中日韓劇亦陸續上架。

浪漫喜劇《花開時想月》將於12月20日首播，劇情講述朝鮮禁酒令時期，四個「越線」年輕人的友情、愛情以及成長故事。

該劇是惠利首度主演的古裝史劇，更是韓劇史上首部將「禁酒令」搬上熒幕劇集；劇集集結四位顏值及演技兼備的演員：俞承豪、惠利、邊佑錫、康美娜，盼吸引更多年輕觀眾了解朝鮮歷史。

另外，於下月11日首播﹑翻拍自英國BBC同名電視劇的韓劇《Uncle》，劇情講述缺乏愛情的無業遊民音樂人王俊赫（吳正世飾），因為胞姊離婚而要照顧患有焦慮症和強迫症的外甥，搖身一變成為育兒舅父後，充滿趣味且感人的親情故事。

被稱為「黃金配角」的吳正世自去年起，連續2年摘下《百想藝術大賞》電視部門男配角獎項，演技有目共睹；今次也是他自從影近24年來，首度擔正主演，劇集獲行內人唱好。

由陳偉霆和楊冪等合演的《斛珠夫人》已經上架；超人氣動畫《鬼滅之刃》第⼆季《鬼滅之刃 遊郭篇》，將於12月5日在日本首播。

（即時娛樂）