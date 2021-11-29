《呂布情傾貂蟬》手遊版加場海報曝光 王志良林穎施預告演出有驚喜 (20:50)

新編粵劇《呂布情傾貂蟬》將於12月12日假西九文化區戲曲中心大劇院首演，首場門票已售罄，加演明年2月26日及27日兩場。此劇由資深傳媒人彭美施擔任總策劃兼出品人，兩位粵劇界新貴王志良與林穎施擔綱演出，著名老倌阮兆輝、廖國森、溫玉瑜、阮德鏘、溫子雄及詹浩鋒等助陣，還有粵劇名伶羅家英擔任藝術指導，八和主席汪明荃親為劇目題字，除吸引不少影視圈中人捧場外，一些鑽研文學的大學生也購票入場欣賞。

距離首演尚有半個月，王志良、林穎施聯同各演員與幕後團隊亦如箭在弦，緊密排練。面對大家的期待，問到有否增添壓力時，王志良說：「有壓力就是動力，我們必須做到超水準，入場觀眾一定有驚喜。」他與林穎施亦曲不離口操曲及練腿功。林穎施於戲中有不少舞蹈演出，並兼任舞蹈編排，她全程投入，希望觀眾睇得滿意。出品人施姐亦大讚二人勤力，看了他們綵排後，非常有信心可將此劇目發揮得淋漓盡致。

由於呂布為三國中的戰神，在手機遊戲軟件程式亦是非常受歡迎人物，為此幕後團隊構思《呂布情傾貂蟬》加場版海報，亦用了手遊概念連結在此新編粵劇中，將傳統粵劇與電子遊戲世界連繫，讓觀眾耳目一新。施姐表示：「加場的2022年2月26日及27日兩場門票，票價分$680、$480、$280 三種，已於11月26日開賣，反應很熱烈，期待更多不同層面的觀眾來欣賞粵劇，非常多謝大家的支持。」

（即時娛樂）