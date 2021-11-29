「商台女員工」爆料 叱咤樂壇頒獎禮得獎名單唔見姜濤 (22:56)

「我最喜愛的男、女歌手及組合」 是公開投票，有異於「叱咤樂壇男、女歌手及組合」，後者是計播放率，網上流傳的得獎名單未見姜濤的名字。（網上圖片/資料圖片/明報製圖）

「叱咤樂壇流行榜頒獎禮」於明年元日（1月1日）舉行，連日公開投票「我最喜愛的男、女歌手與組合」鬥得激烈掀話題，5強的投票今日（29日）亦展開，至周五（12月3日）中午12時截止。以上獎項是公眾投票，於頒獎禮公布，而叱咤的主要獎項是計播放率故是有數得計。近年叱咤頒獎禮前，會有自稱「商台女員工」的網民在網上預先「公布」得獎名單。

今年「商台女員工」又在討論區發布疑似得獎名單，「叱咤樂壇男歌手」金獎張敬軒、銀獎林家謙，銅獎得主柳應廷，「叱咤樂壇女歌手」金獎鄭欣宜、銀獎泳兒、銅獎黃妍，「叱咤樂壇組合」金獎C AllStar、銀獎MIRROR、銅獎RubberBand。柳應廷（Jer）《狂人日記》與盧瀚霆（Anson Lo）《Megahit》在十大歌曲榜上有名，男生力軍金獎是呂爵安、銀獎張天賦（MC）、銅獎曾比特，女生力軍金獎張蔓姿，炎明熹只獲銀獎。對於網上流傳的得獎名單，有網民睇完說得啖笑，竟然姜濤的名字也未見，可信性太低。據過往「商台女員工」預先爆得獎名單紀錄，準確度只是一般。

對於「商台女員工」這神秘角色，商台於2017年也曾拍片公開尋找「嫌疑人」，雖然是搞笑形式但從蛛絲馬迹列舉「商台女員工」的資料，包括她預測的準繩度，第一次出現的時間是2008年。

（即時娛樂）