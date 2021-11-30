造星IV｜40強誕生 爭奪30席位 阿蛋Hannah列入「死亡名單」 (00:28)

ViuTV《全民造星IV》完成第2回合5輪比賽後，許廷鏗帶領的A組輸了2場，梁祖堯的B組則輸了3場，前者要選出6位參賽者被淘汰，後者就要foul走9人，結果於昨晚（29日）播出的一集宣布，A組被淘汰的包括：Jade Chan（陳景晴）、Vicky（林泳怡）、何佩（何佩婷）、Tania（陳紀澄）、Mei Mei（曾美欣）及阿Yo（郭曉妍），至於B組被foul的參賽者包括：燒賣（曾業喬）、鐵鐵（歐卓瑩）、 Miko（任佳慧）、Carina（李晞彤）、蘇菲（陳莉詩）、Sarah（楊芷程）、莎莎（坂部佩莎）、Jolin（溫彩玲）及Ling（謝裕鈴），這15位參賽者出局後，40強亦順利誕生。

緊接的爭奪30強賽事亦展開，第3回合同樣是A組與B組進行5輪對決，每次小組會進行自選及指定項目，落敗一方會即時淘汰一位成員，事前已由導師揀選誰被foul；之後，經過5輪小組比賽，A組與B組哪組輸的場數較多，該組再次由導師揀出5人被淘汰。在進行第3回合比賽前，節目監製花姐（黃慧君）當眾宣布這個被導師預先決定的「死亡名單」，賽制十分殘忍。許廷鏗與梁祖堯事前知道這個賽制後，前者大嗌好惡毒，後者則問編審寶姐是否勝出的參賽者會入女團，寶姐回答「係」。至於第3回合的5位評判，包括吳雨霏、卓韻芝、C AllStar成員陳健安、伍仲衡及陳詠燊，為了更公平，評判不知道有此「死亡名單」。

首輪小組對決是A2組對B1組，A2組成員有阿蛋（黃詠霖）、Candy（王家晴）、Ashi（曾善婷）及Kinki（盧芷韻），其中阿蛋被列入「死亡名單」，她們的自選項目是演出話劇「我好得閒」，4人又唱又跳又演話劇，表現落力，可惜被評判彈唱功一般。至於B1組的自選項目「有聚‧有別」同樣是話劇演出，成員有Hannah（陳玉幸）、方方（方芷欣）及馬欣（馬彩欣），「死亡名單」人選是Hannah；3人同樣精通舞藝，但她們卻選擇藝術表演，演出期間，馬欣出現甩step情况，令大家大表驚訝，原來這是特意安排，雖然達到預期效果，但她們的演出，評判的評語只是好壞參半。

《造星IV》40強名單：

Carmina（羅洛家）、子涓（夏子涓）、暐翹（林暐翹）、Ika（廖芷嘉）、 馬欣（馬彩欣）、Day（許軼）、阿Mic（周卓盈）、ZIVA（穎蕎）、Alice（許寶恆）、 Kinki（盧芷韻）、 Ivy So（蘇雅琳）、Karen（余嘉熙）、Marf（邱彥筒）、Hannah（ 陳玉幸）、阿杰（周芷慧）、Tengie（區廷筠）、 榛綦（何榛綦）、阿蛋（黃詠霖）、Ana（羅安娜）、超酸（陳昭煊）、Zoe（余潔滢）、Sica（何洛瑤）、芯駖（李芯駖）、So Ching（蘇芷晴）、WINKA（陳泳伽）、 筠兒（黃筠兒）、希婷（安希婷）、Liu 哥（廖雪蕎）、Ada仔（姜咏鑫）、東東（郭東彩）、VAL（趙展彤）、Ashi（曾善婷）、Gao（沈貞巧）、Yoyo（葛綽瑤）、Candy（王家晴）、咖喱（黃雅慧）、CK（黃斯琪 ）、Win Win（楊安妮）、方方（方芷欣 ）、Ariel（曾家瑩）

（即時娛樂）