造星IV｜「女版Ian」何佩冇得留低 千字文訴心聲：冇畀自己任何退路... (12:56)

ViuTV《全民造星IV》完成第2回合5輪比賽後，昨晚（29日）播出的一集宣布40強誕生，A組被淘汰的成員包括：Jade Chan（陳景晴）、Vicky（林泳怡）、何佩（何佩婷）、Tania（陳紀澄）、Mei Mei（曾美欣）及阿Yo（郭曉妍）；B組被淘汰的參賽者包括：燒賣（曾業喬）、鐵鐵（歐卓瑩）、 Miko（任佳慧）、Carina（李晞彤）、蘇菲（陳莉詩）、Sarah（楊芷程）、莎莎（坂部佩莎）、Jolin（溫彩玲）及Ling（謝裕鈴）。

A組的「女版Ian」何佩未能晉身40強，同場的參賽者亦驚訝O嘴，導師許廷鏗在節目中解釋：「對於我嚟講，何佩嘅固執令佢好難進步，例如唱歌時，我糾正佢一句，執咗十次都執唔到。」

何佩今早在Instagram貼相並撰千字文訴心聲，她多謝導師許廷鏗，還有B組導師阿祖﹑以及女團經理人戴穎﹑節目監製黃慧君（花姐），以及主持強尼，何佩寫道：「@hui_alfred，從前隔住螢幕聽你嘅歌，走到呢個舞台後， 成為我嘅導師，親切但又好唔真實，內心有好多疑問，冇講出口，Round one著嘅燈，包括我？你係想要我？其實由比賽到呢一刻，我都冇親自問過你。

可能係你眼中，我好內斂，但我好渴望大家內心連接到嘅一刻，相比口講出嚟嘅答案，想去感受到多啲，當Round 1你話邊個Foul我都會救，當你陪我哋由夜晚11通頂到朝早8點，當拆掂個戲劇炸彈，朝早攰到爆真情流露，當我哋表演完，你過嚟攬住我哋，當我唱剎那的烏托邦第一句，你喺二廠喊住跟住唱嗰一刻，所有所有我有感受到你嘅愛，真的﹗我係一個好鍾意擁抱嘅人，雖然我冇嗌你熊爸爸，但你的確好好攬，好可靠嘅感覺，一個擁抱已經有好大嘅力量。」

何佩坦言不捨得離開這個比賽：「我冇俾自己任何退路，只想盡力做好，表演前夕，我崩潰爆喊了，唔係對自己嘅表現冇信心，而係努力嘅人又點止我一個？

你哋見到我被叫名嗰一刻咁冷靜，因為攰﹑因為一早已經喊完，當我知道係導師做選擇嘅時候，我已經冇諗太多，始終比賽到最後，都係要Foul人，Foul邊個都覺得可惜。」

何佩亦坦言導師要成為「劊子手」，壓力比她們更加大：「留邊個走邊個，內心更煎熬，雖然節目播出每人只有短短一句原因被Foul，冇前因後果，觀眾不解，但我自己知道，的確唱歌上Alfred提醒過我好多次，喺同一個位置上冇改善，縱然我中間花好多時間去練習，但表現冇做到就冇做到，而係咁艱難嘅決定下，點都要揀人走，我接受﹑我明白，亦了解背後嘅用意，我會做好呢份功課，雖然有啲老土，但你真係我第一個導師，一日導師﹑一世導師，呢樣係唔會變，Love Alfred﹗」

許廷鏗也留言鼓勵她：「何佩，就是這樣的一個人，一日學員﹑一世受教，這次我都受教，謝謝的你成熟，包容我的無能。」

另外，B組年紀最細的16歲燒賣及年紀最大的39歲Ling，都無得留低，導師梁祖堯（阿祖）在節目解釋：「我覺得我耽誤咗佢（燒賣）嘅學業，而且佢屋企唔support佢，你要做呢個決定，你要走堂，你要得到家長批准，我哋唔係佢監護人。」

至於淘汰Ling的原因，阿祖在節目說：「作為表演者，抗壓能力係好重要，我覺得喺抗壓能力方面，你（Ling）會令我擔心。」阿祖表示Ling的壓力爆煲了幾次，覺得她承受不少這份壓力，並表示不忍心看著她繼續受壓。

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（即時娛樂）