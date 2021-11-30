江𤒹生親製甜品答謝經理人 花姐爆MIRROR成軍前 已跟AK姜濤簽約 (13:48)

ViuTV節目《Have A Sweet Gym》由MIRROR副隊長江𤒹生（AK）擔任主持，昨晚（29日）播出第六集，AK邀請到經理人黃慧君（花姐）做試食嘉賓，AK學整「蜜糖乳酪芭菲配白桃」，不過在品嘗甜品前，花姐要跟資深私人教練Rex學做划艇的健身訓練。

之後2人在餐廳品嘗甜品及真情對話，AK表示自從做了這個節目後，愛上吃甜品，但會有節制地吃，期間花姐暗窒他：「我覺得做甜品要比較細心，這是你（AK）最欠缺的東西。」AK聞言說：「所以做甜品能訓練我（細心）。」

花姐再說：「是否表示我們以後會有好日子過？早知道就早點讓你拍這節目，讓你早點變得更細心。」花姐表示記得只吃過AK兩次煮的東西：「第一次在美國，你炒意粉，當時跟你不算熟絡。」

AK聞言說：「不算熟絡，你又搶住跟我簽約？」花姐笑稱：「那時候還不太知道你的性格，如果知道了就不會簽約，對吧？知道原來你是這樣。」AK續說：「其實那時候在美國，只有我和姜濤先簽了合約。那是內部的事情，我不敢跟其他人說，你又不讓我跟其他人說。」

花姐接着說：「當然不能說，當時我們剛開始想籌備男團，連MIRROR的名字都還沒有，但當時不會因為我跟他簽約，而讓他會有好的名次，（你）入了十強後贏得第五名？所以簽約也未必有好名次。」

AK表示很少特地跟花姐道謝，花姐說：「通常我們坐在一起聊天，都是因為我們有爭吵，然後大家坐在一起聊心事，或者發現內部有問題，我們都會一起討論，很少沒什麼事就一起聊天。」AK表示無論在公在私，也真心謝謝花姐：「不過我們還是放在心中...」

花姐聞言嗌肉麻，AK叫花姐送他三個字：「他一直都用這三個字形容自己，但我不太同意，這三個字就是『甜絲絲』，很適合這個節目，他由去年開始說，自己是一個甜絲絲男生，但我在心裏很不同意，覺得他的性格很硬朗﹑有時候有點衝動﹑倔強，很難用這三個字形容他，但到頭來，我心中最疼愛你的，我經常說世上有一個這麼直接的人，可以真誠對你說話，反而要好好珍惜，我心中很珍惜一個這麼直接的人，我愛你﹗」AK也說：「我也愛你﹗希望我會盡力變得甜絲絲。」

（即時娛樂）