黎諾懿被爆牌品差人品差 陳敏之打牌6連勝 被封「紅衣女邪神」 (15:56)

一身全紅打扮的陳敏之打牌時得心應手；反觀黎諾懿孖吳若希出賽，但二人「八字唔夾」。（大會提供）

由薛家燕、林盛斌、吳若希、戴祖儀及鄭衍峰主持的無綫全新遊戲節目《麻雀鬥室三決一》昨晚（29日）首播，首集出戰的打牌藝人包括陳敏之、黎諾懿、高海寧（高Ling）及湯洛雯（靚湯）。

分組遊戲期間，吳若希因為「求勝心切」連環出貓、慘淪為「茅躉王」；黎諾懿則被陳敏之力數「牌品差、人品差」，諾懿表明看中吳若希夠「茅」，故揀對方做拍檔，不過兩人「八字唔夾」，加上吳若希「代打」時表現迷糊，「助攻」時又幫不上手，二人食糊次數近乎零，全程被三家針對，十分搞笑。

昨晚兩個遊戲環節均別具心思，首先是「大執位」環節，無論玩家開局拿到靚牌或是差牌，只要有人摸到「順」牌或是「逆」牌，所有玩家都必須順時針或逆時針方向調位，故此勝負關鍵並不只限於打好手上的牌，而是要如何在關鍵時刻打好上、下家的牌；而「絕世好牌」環節中，四位玩家打的是一副只有筒子的牌，雖然開局時拿到靚牌機會大增，但變相出銃及食詐糊機會亦大增，相當刺激！

昨晚的麻將王非陳敏之莫屬，皆因其「護法」戴祖儀不但時運高、轉數快，更多番想到致勝關鍵，令敏之無論在「大執位」抑或「絕世好牌」環節旗開得勝，更錄得「六連勝」佳績，被封「紅衣女邪神」！最終，敏之成為首集贏家，獲得最終環節「叫糊十五骰」參與權，贏走10罐鮑魚。

（即時娛樂）