余文樂古董表狂熱分子 割愛捐出心頭好 感嘆慈善變是非 (16:48)

余文樂親自監督自家視頻《Inside out》，第5、6集樂仔分享其手表收藏心得，並拿出收藏多年的最愛手表公諸同好，他說：「愛玩古董表的人，喜歡獨一無二，遇上戴着好東西的人聊起來，有識英雄重英雄感覺。」他笑言自己試過遇上心儀手表，整晚愛不惜手摸着手表。

為慈善出一分力的樂仔，早前把珍藏的藝術品、腕表及NFT珍藏等公開拍賣，收益撥捐「願望成真基金」，為患重病兒童實現願望，最終拍賣成交總額高達逾1.2億港元，是次拍賣原有一隻極罕腕表，當時估價最高為1200萬港元，但最終未有將這名表拍賣。

節目中樂仔提到此事，他指早前捐出一隻估價古董勞力士慈善拍賣，被一名外地收藏家發文指出該手表為積木表，而最後拍賣「流產」，樂仔在節目中說：「我當初拿出來的手表，因為一名外國收藏家的文章出來後，讓這隻表出了很多疑問，最終手表未有成功拍賣出去，因為不是原本的面盤，所以他覺得不對。如果你對玩古董表有一定的認識，其實很常會出現更換。」

樂仔感嘆在玩古董表這圈子，最怕名聲受損，名聲是非常重要，他說：「若是名聲丢了，很快就會傳出去，寫文章的人我不想攻擊他，也不需要攻擊他，但他一向是寫拍賣的手表找毛病，不肯定出錯而有名的。賣我手表的也絕不是外行人，到了拍賣時我必需要將手表交到佳士得，他們有整個團隊辨認，手表有沒有出錯，他覺得沒有問題，才拿到拍賣會，而且他們一定是紐約拍賣行的專家辨認，這樣是通過的，我當然覺得有點可惜，手表被收回我不覺得可惜，亦不覺得是丟臉，我的好與不好永遠都被放大，如果我要玩下去，我要更加小心，不少人試過被騙就不玩，我會選擇留下來，因為我喜歡這東西。」

（即時娛樂）