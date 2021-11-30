C AllStar大帽山拍MV食西北風 憶10年前登「天梯」露營 (17:41)

組合C AllStar化身「地球保衛隊」推出一系列有故事性的歌曲，每首MV都以「訊號器」貫穿，終於走到專輯的最終章，四子登上大帽山頂露營，拍攝最後一首派台歌《共同望銀河那時》MV，勾起首次他們拍紀錄片在「天梯」頂露營的回憶，轉眼已超過10年，他們一同經歷和感受，將隨着「訊號器」埋藏到地下，期待後人發掘延續保衛隊精神！

拍攝MV當日，市區溫度約攝氏14度，但上到大帽山頂降幾度兼非常大風，露營帳幕幾乎被吹走。四子邊欣賞香港夜景邊談心，梁釗峰說：「今次係《人類世》專輯最後一首派台歌《共同望銀河那時》，為配合歌名和內容，導演安排我哋喺大帽山頂露營，一齊眺望夜景和睇星星。」

陳健安則說：「平時道具食物唔放得入口，多謝團隊今次準備真嘅食物，仲有熱湯畀我哋，真係Camping，好窩心。」釗峰表示：「我哋呢隊『地球保衛隊』經歷咗好多嘢，由《集合吧！地球保衛隊》、《留下來的人》、《沒明日的恐懼》，好多章節，經歷咗好多，《還有48小時》MV玩到癲。」吳崇銘（King）笑稱：「估唔到最後一個MV要食西北風！」

這張專輯以一部「訊號器」貫穿每首歌的MV，在《共同望銀河那時》MV裏，C AllStar將「訊號器」埋藏地下。何建曦（Jase）說：「我哋呢段時間嘅感受隨訊號器一齊埋藏，然後繼續向前走，繼續生活。希望將來有人掘返訊號器出嚟，將保衛隊嘅精神延續下去。」

原來今次是C AllStar第2次四子一齊露營，第一次是10年前，拍攝紀錄片時在重慶登上「天梯」頂露營，陳健安說：「因為手機收唔到信號，我哋要用原始方式『對講機』傳話，10年前我哋又係只可以用『對講機』，嗰次係我哋再4個第一次Camping，今次我哋再一齊Camping，就好似首尾呼應。」

此外，這次《人類世》企劃包括在尖沙嘴舉行「留低的與重生的 C AllStar Archive」展覽，日前鄭欣宜和馮允謙前往欣賞，C AllStar四子擔當導賞員，介紹他們出道至今的專輯和MV道具、宣傳品及獎項等展品。為答謝兩位VIP捧場，四子送上親筆簽名新專輯給他們留念。

（即時娛樂）