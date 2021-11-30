「師奶殺手」唱功遭批評 許廷鏗樂意調教陶大宇音準 (18:59)

許廷鏗今天（30日）到九龍塘出席牀上用品新店開幕禮，他表示最近忙於為真人騷《全民造星IV》擔任導師，也要兼顧牙醫工作，自認年紀大需要補眠，不過辛苦也值得，皆因他對唱歌比賽有情意結，也被《造星》參賽者的鬥志感動：「她們準備好多創作，讓我做安心導師，現在拍攝快將誕生20強，聖誕節等睇決賽。」

陶大宇在內地登台翻唱《倒轉地球》的片段在網上瘋傳，被網民批評歌喉，指他需要加入許廷鏗隊接受改造，許廷鏗笑說：「我只知網民說他要入圍『我最喜愛男歌手』，我隊是女團，陶大宇粉絲就可以加入，他是『師奶殺手』，我媽媽也有看他的戲，讓我看他音準得不得，如果可以就幫手調教一下。」

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他期待下季《造星V》不再單一選女團，希望在評判、導師崗位外，轉做參賽者身分比賽，接受新挑戰。

許廷鏗曾代言的送餐平台公布年底退出香港，他對消息感突然：「多謝廣告客戶支持，它們在全球有業務，希望將來再有機會合作，或者到其他地方選用它們的服務。」

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（即時娛樂）