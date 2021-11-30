94歲音樂大師朱慶祥戲曲盛典 愛徒契女獻聲支持 (21:28)

朱慶祥日前跟莊婉仙、謝國璋、龍貫天、鄧美玲、陳咏儀、衛駿輝為演出操曲，又獲契女南鳯送上「人見人愛」大利市。（大會提供/明報製圖）

為恭賀94歲的粵劇界音樂大師朱慶祥獲香港演藝學院頒授榮譽博士銜，製作人丘亞葵將於本周五、六（12月3日及4日）假西九戲曲中心舉行《音樂大師朱慶祥戲曲盛典》，周五晚為「折子戲專場」，翌晚是「粵曲演唱會」；朱慶祥愛徒衛駿輝與莊婉仙、契女南鳯，以及阮兆輝、梁兆明、龍貫天、鄧美玲、陳咏儀、王志良、林穎施、謝國璋、宋洪波、梁燕飛、梁心怡等均會參與演出；「粵曲演唱會」當晚更有特別嘉賓參與演唱，為保持神秘感故暫不披露名單，但一定令觀眾有驚喜。

桃李滿門的朱慶祥，日前跟愛徒、音樂名家王勝泉與王勝焜兄弟，以及一眾拍和高手為周六晚的演出操曲，朱慶祥更親自任頭架，令老倌們興奮不已；至於朱慶祥看着一眾已獨當一面的老倌及音樂家愛徒齊集，感覺非常開心。其間，南鳯向契爺送上「人見人愛」大利市，祝賀他身壯力健。衛駿輝和莊婉仙則感謝師父當年不收學費，讓她們在經濟拮據時仍可得親聆教導，故兩人一定要出席師父的音樂會表演以報師恩。

朱慶祥在操曲片時非常興奮，「能夠在九旬之年獲得博士銜，我覺得是別人畀面。以前丘生在TVB工作，我和雛鳯入無綫演出《歡樂滿東華》，大家已有多次合作，今次非常感謝他為我安排慶祝節目，令我留下美好回憶」。

（即時娛樂）