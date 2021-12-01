假冒女團｜盧瀚霆舞藝吸引李靜儀眼球 Alina甘拜下風 (16:30)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）主演的電影《假冒女團》，上映以來票房及口碑甚佳。電影公司今日公開2條幾位主角連日來到不同戲院謝票的情况，以及Anson Lo與4位女拍檔蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）的排舞片段。

首次擔演電影主角的Anson Lo，在戲中施展自己最擅長的舞藝。他說︰「這部戲有很多跳舞戲分，特別在結尾的場面。每名演員本身也有自己的工作，每次大家配合到1、2個小時就一起排舞，我們真正排練的時間非常緊湊。」

4位女拍檔對Anson Lo的舞藝及跳舞態度極為讚賞。陳紫萱說：「Anson Lo只用半小時就能將我們排了幾天的舞步跳出來，令我明白『教主』為何這麼吸引。他的粉絲很sweet，今次謝票令我大開眼界，除了認識粉絲及偶像的心連心連繫，也很羨慕Anson Lo獲粉絲愛惜，如果我日後也能這樣幸福就好了！謝票時，聽到有觀眾叫我戲中角色名及我英文名，即使只是一聲，我也非常感動。我會視Anson Lo為學習榜樣，他的努力，相信自己也可以做到。」

李靜儀稱：「Anson Lo跳舞時很自信，非常吸引到我的眼睛。他很快就能記熟舞步，我忘記時會偷望他一下。」蘇皓兒讚Anson Lo跳舞表現出色：「我們練了很多日才排到一隻舞，在他身上學到自信，相信自己地跳舞。」李炘頤則表示：「身為跳舞人，我對他甘拜下風，要立刻跪低。我有偷偷請教他，問他這個動作身體如何扭動。」

另外，《假冒女團》的相關副產品，包括電影換票證、海報、滑鼠墊、口罩套等亦被觀眾搶購，限量寫真集及3張電影換票證更在網上出現炒賣。

（即時娛樂）