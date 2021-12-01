青春本我｜Chantel被爆「NG王」 錢嘉樂孖湯盈盈首度幕前演夫妻 (17:03)

姚焯菲（左圖）被封為「NG王」，氣得她跺腳；湯盈盈孖錢嘉樂首次在幕前演夫妻。（大會提供）

無綫新劇《青春本我》將於12月5日（周日）晚上首播，演員除了炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）及黃奕斌（Hugo）外，還有王灝兒（JW）、吳業坤（坤哥）、朱敏瀚、吳若希、姜皓文、陳煒、麥秋成，而王祖藍、鄧梓峰、Johnny Yim分別飾演校監、校長及小學部校長，錢嘉樂、湯盈盈、黎燕珊、楊玉梅、楊證樺、沈可欣則分別飾演父母角色。

在一眾家長中，最特別是楊證樺及沈可欣、錢嘉樂與湯盈盈是現實中的真夫婦，翻查資料，原來「盈樂配」是首度在熒光幕前演夫妻。問到導演李敏為何二人願意獻出第一次時，她笑言：「其實我同嘉樂之前係街坊，依家都住得近，加上志同道合，所以佢一直好支持我呢個劇，佢係最早期聽concept同demo嘅人。」

由於嘉樂身手了得，李敏有感劇中未有角色適合對方，而苦無與他合作機會，直到鎖定找盈盈演出虎媽一角時，才想到邀請嘉樂拍住上，「我之前完全唔知佢哋冇喺幕前一齊演出過，我哋知盈盈本身係好溫柔嘅人，但搵佢做虎媽，係因為覺得佢口齒伶俐，可以handle角色，然後叫埋嘉樂，嘉樂亦爽快答應」。

此外，無綫官方頻道See See TVB早前推出《青春本我之最最最最最！》花絮片，眾聲夢學員在片段中「互爆」大鑊，Chantel被封NG王，當她得悉自己是眾成員心目中的NG王時，氣至跺腳，相當可愛！

（即時娛樂）