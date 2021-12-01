宋慧喬「豆腐減肥法」甩走35磅 金秀賢凍齡靠P圖？ (18:31)

在「黃Viu煲劇平台」熱播的《某一天》和《現正分手中》，兩劇主角金秀賢及宋慧喬的顏值，令劇迷大讚。事實上他們努力喼弗，已經40歲的宋慧喬，出道時受baby fat困擾，體重曾達130磅，之後她用以下4招，包括「豆腐減肥法」甩走肥肉，加上均衡飲食及運動，一口氣減掉35磅，獲不少韓國女生仿效。

1）豆腐減肥法

早午晚餐分別在8時、12時及6時進食，早午餐均以清淡為主，只可吃八分飽，晚餐則只食具有高鈣與高蛋白質的豆腐，難怪喬妹輕鬆減磅兼保持皮膚白滑。

2）喝檸檬水

飲品方面，喬妹不喝任何含糖飲料，每天必喝不加糖的檸檬水。她透露自從每天喝檸檬水後，改變了水腫狀况，體重亦慢慢下降，因為含有豐富維他命C的檸檬，成了她體內「清道夫」，幫助代謝排毒。

3）謝絕零食

零食可說是女生最難抗拒的東西！當年外界對於喬妹的baby fat說成「肥」，她從此戒掉所有零食，甚至連即食麵、加工食品也不吃。

4）15分鐘帶氧運動、散步

不少藝人每當開劇都會沒時間做運動，喬妹堅持至少抽15分鐘做帶氧運動，在生活中增加運動量，就是以步行代替坐車，並維持30分鐘以上。在工作結束後，她則帶愛犬散步，除了促進消化與代謝，更能防止臀部變肥或小腿水腫。

至於出道已經14年的金秀賢也不甘示弱，一直被傳媒讚「凍齡」的他透露，自從出道後對維持身形感壓力，所以一有時間會用2小時做運動；飲食上亦謝絕高糖高油高澱粉，只吃蔬菜和雞胸，同時吃保健產品，故練出鋼條身形，從《某一天》首集的爆肌一幕已可見一斑！不過，對於外界對他的稱讚，金秀賢表現謙虛，更笑言是「P圖」技巧比較勁，所以大家才會覺得「凍齡」。

（即時娛樂）