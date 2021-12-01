《軒公不設防》放笑彈 七師傅瘋狂向張敬軒求婚：你娶唔娶我？ (21:25)

張敬軒的綜藝節目《軒公敲碗》昨晚（11月30日）播出新一集「軒公不設防」，嘉賓有梁祖堯（阿祖）、強尼和七仙羽（七師傅），節目仿照當年亞視的《今夜不設防》，3位主持人把酒談心。軒仔和強尼雖然是初相識，但2人惺惺相惜，軒仔表示見到強尼第一眼，就覺得可以交朋友。

期間軒仔提到好看的訪談節目，「共情」是很重要：「我都有同相熟主持講，我話如果你唔鍾意呢個藝人，你唔好請佢上嚟做節目，你唔好請到佢上嚟難為佢，或者問佢一啲難堪嘢，大家氣氛僵持住，咁點呢？」

阿祖隨即問軒仔有沒有遇過很差的主持經驗，軒仔直認不諱，但他沒有開名，只在阿祖手心寫字，並說：「我覺得唔係隔夜嬲嘅，係當刻嬲嘅！」阿祖聞言即叫軒仔開全名：「你唔剪出嚟，最後條片都要你過目先播。」軒仔隨即說出「梁祖堯」3個字，阿祖接着向軒仔說：「你踩住啲嘢呀…我條底線！」軒仔和強尼即爆笑。

3人談及心目中的女神，強尼最喜歡張敏、王祖賢和吳家麗；軒仔提到林青霞、李美鳳、鍾楚紅和張可頤；阿祖講到張曼玉、姚煒。至於近年的女神，強尼提及蔡卓妍，軒仔則講到郭奕芯，阿祖則讚薛凱琪和沈殷怡。期間強尼和阿祖講到三級片文化，強尼自封「三級片字典」，軒仔則全程搭不上嘴，相當搞笑。

及後七師傅現身，軒仔喜獲七師傅賜英文名叫「柴灣Super J（柴J）」，軒仔亦受落表示個名好有型有勢；七師傅又重提早前跟強尼合照後放上Instagram，但她貼相時卻裁走強尼個頭，強尼則說：「我冇頭之後，反而紅咗。」七師傅接着說：「不過我今晚還番七個頭畀你。」軒仔聞言笑到失控兼拍手。

七師傅又逐一品評三男，讚軒仔五官靚仔，暗嘲阿祖欠安全感、強尼則性無能；軒仔亦禮尚往來，雖然在節目初次跟七師傅見面，但他勁讚對方上鏡和真人一樣靚：「你呢種屬於亞熱帶風情嘅靚。」七師傅聞言即問軒仔：「我咁陽光咁靚，咁你會唔會娶我吖？」

軒仔靜了幾秒沒回應，七師傅再說：「佢係咪唔答喇？一去到認真嘅問題，係咪唔答喇？你又讚我乜嘢亞熱帶，又讚我好勁好靚，咁我問要唔要我？娶唔娶我？你即刻話唔要喇，係咪？」

軒仔之後再問七師傅是否接受姊弟戀？七師傅即反問：「如果可以接受，你要唔要我呀？」全場爆笑，強尼則說：「師傅你今晚目標好明確喎，咬住佢唔放，你咬得好『行』喎！」七師傅又讚軒仔眼大：「就算我細過你（年齡），我依家都夾硬話大過你。」

之後阿祖問七師傅能否贈他幾句，七師傅將《全民造星》講錯做《全民做愛》，她說：「依家係咪做緊《全民做愛》？全民造咩？《全民造星》真係要改成《全民做愛》，點解呢？呢個社會缺少愛，因為星唔缺，但愛真係缺，呢個社會係咪冇愛吖？因為冇愛，造成大家憎恨，好多嘢都係因為冇愛而導致嘅。」惹起全場爆笑。

（即時娛樂）