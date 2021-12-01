梅艷芳姨甥撰文悼念母親及姨姨：我永遠以你們為榮 (23:25)

樂壇百變天后梅艷芳（Anita）與胞姊梅愛芳（Ann）感情要好，惟梅愛芳於2000年不敵癌魔病逝，當時遺下兩名兒子，分別是7歲大仔潘文皓及5歲細仔潘進皓，其丈夫潘立德因飽受喪妻之痛，帶同亡妻骨灰及兩子離開香港，但沒有留下聯絡方法。曾答應胞姊代照顧兩名姨甥的梅艷芳，離世前最遺憾仍未能跟姨甥見面，至她舉殯時兩姨甥出現靈堂送別姨姨。

現年28歲的潘文皓近日在社交平台貼出一張到戲院欣賞電影《梅艷芳》的照片，並撰文悼念母親及姨姨，他寫道：「昨天是我第二次在戲院看了Anita梅艷芳。我已經數不清我流咗幾多次眼淚。我睇完之後我嘅情緒也不能夠好輕易咁平復落嚟。在戲裡面。Ann講咗一句『我不知道能不能看著他們長大。』媽咪，雖然你唔可以喺呢度睇住我同細佬長大但係我知道你係天上一直有看顧住我哋。正正因為係咁我知道我唔可以令你失望令你擔心。我會好似你咁有着積極樂觀嘅態度面對困難和挫折。姨姨，你將你嘅生命奉獻左俾舞台俾音樂同埋你啲歌迷。無論你喺邊度都好，我都希望你可以感覺到滿滿的幸福，因為到今時今日仍然有好多人愛著你懷念著你。你講過『只要有信心，沒難事。』我亦會好似你咁抱着一份不願輕易放棄嘅精神生活下去。我看到還有那麼多人在支持著你想念著你我真的真的很感動。希望大家可以跟我一樣，繼續把她們放在心裡同埋捉緊著她們對生活積極樂觀永不放棄嘅態度憑着信心咁去過生活。媽咪，姨姨，我永遠以你們為榮。」

（即時娛樂）