追趕40歲前退休計劃 李幸倪認感情穩定 男友係頭號粉絲 (23:35)

來自馬來西亞的過江龍李幸倪（Gin Lee），2011年在香港樂壇出道，打拚10年歌唱事業名利雙收，早前更圓夢跟偶像張學友合唱《日出時讓街燈安睡》。Gin Lee最近忙於為本月假會展舉行的演唱會積極練舞外，唱慣「Gin式情歌」的她亦來一次新突破，推出全新快歌《IDK》。

當年隻身來港發展的Gin Lee，感恩選擇這條路，用努力換取事業，但亦體會到有得也有失，「今年心情特別忐忑，受疫情影響被迫跟馬來西亞的家人分開很久，想到父母都老了10年，我都驚不夠時間（陪他們），尤其去年愛貓病逝，令我領悟更多，發現人生向前望，生命在倒數，每個人都必需要面對，我更加要思考『人生有幾個10年』，下個10年點去規劃」。

現年34歲的她，原來從小已有40歲前退休的概念，但當下自覺仍有進步空間，心願是明年再踏上紅館舞台開騷，希望一步步實踐目標，「我覺得亞洲人太辛苦，經常顧住工作，到發現自己和親人老了，已經沒甚機會去享受，所以我要努力追趕退休計劃，但疫情拖慢了進度。大馬樓價較平，我早就買樓給父母住，其他積蓄都交給他們投資。我想接他們來香港同住，但香港樓價貴，未夠錢買」。

Gin Lee兩年前被爆有圈外男友，鮮有公開感情事的她，甜笑承認現在感情穩定又開心，對方亦已見家長，並預告是其頭號粉絲的男友會現身她的演唱會。問到兩人有否結婚計劃時，她說：「不知道，我有時會輕輕規劃時間，但很多變動。我會結婚的，都習慣照顧家人，亦不想孤獨終老。」至於會否生小朋友，她坦言未有想法，「我很喜歡小朋友，小時候想過長大後生2個，但現在覺得世界人口很多，不一定自己生，可以領養、做義工照顧其他小孩」。

欲知專訪詳情，請留意明日（12月2日）明報娛樂版。

（即時娛樂）