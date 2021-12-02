潘梓鋒涉打鄒兆霆獲撤控 1000元自簽守行為3年 (12:58)

無綫節目《東張西望》主持潘梓鋒（原名潘國基）涉因感情糾紛，打傷同台藝人鄒兆霆的頭部。事主有3處撕裂傷，需縫共10針。潘國基被控一項傷人罪，控方今（2日）稱考慮案件性質及事主已傷癒，申請撤控。被告准以1000元自簽守行為3年，並須付堂費500元，守行為其間須保持行為良好，不得企圖作出暴力行為或威嚇別人。

被告潘國基（39歲，表演藝人）由資深大律師清洪代表，辯方沒有陳辭。被告承認案情指，他與事主鄒兆霆、控方證人吳紫韻同為藝人，是同事關係。被告與吳在2019年曾為情侶關係，其後分手。今年8月6日凌晨二時許，被告到吳在將軍澳海翩滙的住所，發現吳與事主同在住所內。被告因與事主的關係起爭執，用右手拳打事主的頭部左方6至7下，再以左右手拳擊他6至7下，吳曾試圖調停不果，被告再將事主推向牆邊，以右手用力扯其左耳，至吳開始哭泣，他才停止襲擊事主。

被告離開上址後，事主求醫發現左下眉及左耳有3處撕裂傷，共縫10針。他於案發翌日報警。被告被捕時曾在警誡下稱「我無打人」，他其後在錄影會面中，在警誡下保持緘默。

翻查資料，事主鄒兆霆曾出演無綫劇集《愛‧回家之開心速遞》「賈明昇」一角；吳紫韻則為TVB娛樂新聞台的外景採訪主持。

案件編號：KTCC 1494/21

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（即時娛樂）