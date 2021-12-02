造星IV｜梁祖堯著火紅高跟鞋嚇親觀眾 背後原因令人感動 (13:47)

ViuTV《全民造星IV》今個星期進行第3回合爭奪30強賽事。連日來，不少觀眾留意到B組導師梁祖堯（阿祖），在節目中穿上一對非常搶眼的火紅色高跟鞋，嚇到網民大叫「不安」，就連阿祖的媽媽也忍不住問兒子為何要穿高跟鞋上節目。阿祖日前就在社交網上載他穿上這對火紅高跟鞋的大合照，解釋穿上它的原因是「找數」。

阿祖表示這一輪賽事開始前，他希望各人多做基本功訓練，於是叫本身是高跟鞋舞老師的馬欣，教所有女仔穿上高跟鞋如何走路、跳舞及肢體動作。「馬欣仲幫大家買咗高踭鞋，每人一對，用作練習，因為原來好多女仔都冇高踭鞋。高踭鞋來到，多咗一對，龍船咁大，係43號，原來班女仔訂多咗一對送俾我，話我都要同佢哋一齊學，梗係好啦！作為演員無論如何多個技能都係好！嗰日大家試鞋嘅時候，班女仔話︰『比賽嗰日你要著啊！』我話，好啊。跟住一路排練排練排練排練排練排練排練排練排練排練，去到比賽當日，基本上佢哋都已經唔記得咗，但係我記得，所以呢條數我一定會找。所以當晚就著住高踭鞋了。」

阿祖坦言男人不明白的兩種痛，分別是分娩及穿高跟鞋。比賽當日，他對B組說「你哋著幾耐我就著幾耐」，結果他雙腳足足痛了3日，除了腳踭痛、腳趾長出水泡外，腳板及小腿亦抽筋。阿祖說︰「以前演出都有著過，但係只係著10幾分鐘，原來着住一晚係咁痛。係咁X痛。我都只係坐喺度，佢哋仲要著住嚟表演。真心respect的。著高踭鞋的痛，我體驗了一晚。女孩們，我愛你們。生仔的痛，我冇辦法體驗，媽媽，我愛你。」

（即時娛樂）