工作忙沒時間陪伴 柳應廷強調冇分手 有信心𧨾番女友 (14:33)

陳卓賢認為每人也有自己的相處哲學，因此未向柳應廷分享情侶相處之道。（鍾偉茵攝）

柳應廷強調和女友沒分手，他有信心可𧨾回對方。（鍾偉茵攝）

MIRROR成員柳應廷（Jer）疑與拍拖5年的女友Kelly分手，女方刪走所有社交網上的合照，更上載內容提及「一段感情中有多人行」的日本歌MV。

Jer今日與陳卓賢（Ian）、李幸倪（Gin Lee）出席活動時面露笑容，與Ian有講有笑。他坦言正處理和女友之間的問題，但情况樂觀，相信不會有事，會𧨾回對方。Jer強調沒分手，和女友吵的原因是自己太忙沒時間陪伴。他說︰「我未處理到很多工作問題的同時，還要處理一段感情關係，未學識在兩者之間取得平衡。」

對於Kelly取消追蹤其社交網，Jer認為這不重要，每人也有自己的做法，希望外界給予他們空間去處理事情。Jer否認常與女粉絲合照惹女友不滿，強調女友很大方，而且做得MIRROR各成員的另一半也會接受這件事。他說︰「希望大家不要亂加評論在我們的關係上。我們的關係，我們自己最清楚，外界所說的未必正確。」

Ian未有向Jer分享情侶相處之道，認為每個人都有自己的相處哲學。他說︰「讓Jer自己解決問題，大家送上祝福就可以。」

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（即時娛樂）