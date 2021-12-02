《G風暴》1比1搭建太空館天象廳 宣萱讚像真度高：緊張刺激 (16:25)

宣萱在戲中演大法官，她對像真度非常高的天象廳讚口不絕。（大會提供）

由古天樂（古仔）、張智霖（Chilam）、鄭嘉穎、黃宗澤、宣萱及陳靜等，主演的反貪風暴系列電影《G風暴》，將於除夕12月31日上映。電影公司今天（2日）發布《G風暴》製作特輯「翻天覆地」篇，解構更多製作細節，如1比1搭建天象廳廠景、公路飛車槍戰等，林德祿導演說：「系列終極篇，要將刺激性提升，武器子彈升級，比前4集加起還多！」

來到終結篇《G風暴》，貫穿5集、飾演廉政公署（ICAC）首席調查主任的古天樂說：「由於今集案情比以往複雜，劇本動作比以往多，所以場面設計更多，亦希望最後一集呈現到最好睇嘅反貪風暴！」

今集劇組除了在文化中心、太空館等鬧市實地取景外，為拍攝一場太空館天象廳槍戰大爆炸情節，劇組重本搭建一個1比1天象廳廠景，於戲中飾演大法官的宣萱，亦對像真度非常高的天象廳讚口不絕，她說：「感覺好似真係喺天象廳發生好多事，有追逐同埋槍戰，我身在其中都變得好緊張、刺激。」

以Chilam為首的G4（警方保護政要組）就聯同隊員陳庭欣、劉浩龍、張松枝等一起保護宣萱，其中一場宣萱被犯罪分子埋伏的飛車槍戰戲分，劇組不但成功申請將公路封閉數日拍攝，更租用了30多架車去完成追逐過程，身歷其境的Chilam形容這場飛車戲分「大陣仗」，他說：「成個劇組都好認真處理，因為真係封咗條公路，仲有好多非一般動作場面要處理，雖然我唔使揸車，但會有好多駁火，啲設計幾有趣。」

（即時娛樂）