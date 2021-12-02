呂爵安笑盧瀚霆姿整 自誇扮女人好「靚女」 (17:17)

Edan笑言若想看他扮女人樣子，看他妹妹就可以了。（林蘊兒攝/Ig圖片）

呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）和岑珈其等，今天（2日）拍攝ViuTV節目《膠戰S2》。MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演的電影《假冒女團》已上畫，Edan稱未有時間捧場，但知道Anson Lo在戲中角色要搞笑兼反串扮女人，笑指對方還是做男人較好，Edan暗窒隊友：「都想看他可以去得幾盡？平日Anson Lo好姿整，為套戲要放低所有偶像包袱。」Edan否認自己扮女人比Anson Lo樣衰，相反聲稱自己靚，更笑言如想看他扮女人樣子，看他妹妹就可以。

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Edan日前在社交網分享半裸騷肌照「找數」，賀自己新歌MV破百萬點擊率，他表示為拍劇集《i.SWIM》而操弗身形，趁健身時便拍低相片，讓大家知道他是有料之人。他又表示早前粉絲之間的內訌爭執已平息，相信大家可以和平共處互相尊重。

《i.SWIM》昨天已煞科，劇中演員在社交網貼相，Edan在Instagram限時動態貼劇組開香檳慶祝煞科短片，有份演出的林家熙（Locker）則被Edan、Jeffrey和吳啟洋等夾手夾腳掉落泳池「慶祝」拍攝完成，最搞笑是Locker被掉落池後便沒人理會。

（即時娛樂）