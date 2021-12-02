拳王｜為1分鐘操練片拍足6日 張振朗「玩命」片段曝光 (18:20)

由黎耀祥、張振朗、賴慰玲、朱敏瀚及黃子恒等合演的台慶劇《拳王》，昨晚劇情講述一心要贏走金腰帶的海正藍（張振朗飾），經歷了無數艱苦訓練後，終於踏上泰拳擂台實踐夢想！該場拳賽不再是「拳拳到肉」的實時實戰，而是改以主題曲襯底，並刻意將正藍的操練片段與擂台的較勁片段交叉剪輯。

正藍的操練片段約57秒，但振朗為了這不足1分鐘的場口，卻做了多項訓練，不少更是超高難度動作，包括爬鐵鏈、凌空挺舉、孭沙包袋跑樓梯、sit up及舉啞鈴等。據知除了振朗，整個劇組亦相當辛苦，為了該1分鐘片段，台前幕後走勻港九新界，更拍了6天。

振朗在劇中瞓身拍攝，有些場口需要他在高空拍攝，劇組安排軟墊以防意外發生，事前又讓振朗在安全地方做足準備才埋位。問到拍攝過程是否辛苦，振朗說：「我覺得拍到關於打拳題材嘅劇機會好難得，好想畀觀眾感受到，一個拳手為咗打拳可以去得幾盡，我要求自己出盡全力做好件事，唔好浪費劇組付出嘅心機同努力。」

綠葉楊證樺的演出亦獲讚，在獄中與正藍結緣的義哥（楊證樺飾），出獄後即對正藍惡言，昨晚他惡形惡相現身拳館，正當以為他尋仇之際，原來卻是就自己過往種種不是向正藍道歉，相當「反高潮」！網民對該場口亦很受落：「義哥好堅！面癱嘴形得少少，都講到對白，勁過配音組」、「楊證樺真係好戲，演咩似咩」。

（即時娛樂）